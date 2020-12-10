10 декабря 2020

В Челябинске полицейские открыли огонь по двум дебоширам

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские полицейские применили табельное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинска вечером 10 декабря открыли огонь по двум пьяным мужчинам, которые избивали женщину. Подозреваемые получили легкие ранения ног и были задержаны, уточнили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«У дома 7 по Копейскому шоссе сотрудники отдела полиции „Ленинский“ услышали крики о помощи женщины, которую избивали двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники не отреагировали на требования полицейских, а также, угрожая предметом, похожим на нож, попытались напасть на сотрудников полиции. После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение», — отметили URA.RU в полиции региона.

Мужчины получили ранения в ноги. После этого они были задержаны.

«Подозреваемыми оказались 45 и 48-летний челябинцы, им была оказана медпомощь. 48-летний мужчина находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, второму задержанному оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. Он доставлен в отдел полиции», — уточнили URA.RU в полиции региона.

В областном УМВД добавили, что по данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что оружие применено правомерно. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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