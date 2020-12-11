Число смертей от коронавируса в Челябинской области не снижается

За сутки в области умерло 14 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 300 человек, при этом умерло 14 человек. Такую информацию сообщает министерство здравоохранения региона.

«На 12 декабря в регионе подтверждено 30 247 случаев заболевания COVID-19 (+ 300 ко вчерашнему дню. За прошедшие сутки умерло 14 человек», — сообщили в минздраве области.

Непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 9 человек, самому молодому из них был 61 год, самому старшему — 91. Остальные пятеро умерли от разных причин, коронавирус у всех был сопутствующей болезнью. Среди умерших от последствий COVID-19 самому возрастному пациенту было 95 лет.

За все время пандемии в Челябинской области умерло 378 человек. Больных COVID-19 в регионе на данный момент 9807 человек. Уже несколько дней количество летальных исходов от коронавируса держится в регионе на отметке 14-15 человек в сутки.