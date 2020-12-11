11 декабря 2020

Число смертей от коронавируса в Челябинской области не снижается

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, инфекционная больница, противочумной костюм
За сутки в области умерло 14 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 300 человек, при этом умерло 14 человек. Такую информацию сообщает министерство здравоохранения региона.

«На 12 декабря в регионе подтверждено 30 247 случаев заболевания COVID-19 (+ 300 ко вчерашнему дню. За прошедшие сутки умерло 14 человек», — сообщили в минздраве области.

Непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 9 человек, самому молодому из них был 61 год, самому старшему — 91. Остальные пятеро умерли от разных причин, коронавирус у всех был сопутствующей болезнью. Среди умерших от последствий COVID-19 самому возрастному пациенту было 95 лет.

За все время пандемии в Челябинской области умерло 378 человек. Больных COVID-19 в регионе на данный момент 9807 человек. Уже несколько дней количество летальных исходов от коронавируса держится в регионе на отметке 14-15 человек в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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