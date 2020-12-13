13 декабря 2020

Учителей переименуют в наставников и методистов. Профсоюз против: «Педагоги дерутся за копеечку?»

© Служба новостей «URA.RU»
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У профсоюза «Учитель» реформа Минпросвещения РФ вызывает много вопросов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минпросвещения РФ к 2021 году планирует ввести новую систему квалификационных категорий для педагогов: учитель-методист и учитель-наставник. Предполагается, что статус отразится на уровне зарплаты.

В ведомстве считают, что появление новых категорий педагогов расширит «возможности карьерного роста для учителей-предметников», пишет «Коммерсант». Чиновники отмечают, что новая градация также будет способствовать «развитию инструментов наставничества» в педагогической среде и «повысит престиж профессии».

В Минпросвещения отметили, что первая и высшая квалификационные категории, которые существуют сейчас у педагогов, объединятся в одну — «учитель»,а уже к ним добавятся еще две: «учитель-наставник» и «учитель-методист». Однако в ведомстве пока затруднились ответить на вопрос, как изменится зарплата с введением новых категорий.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий раскритиковал реформу. Он считает, что критерии оценки должно разработать само педагогическое сообщество. Кроме того профсоюзный лидер отметил, что вместе с новыми категориями у учителей появятся и новые обязанности, а фонд оплаты труда в школе останется прежним. Луховицкий предупреждает, что у одних учителей «будут забирать деньги, чтобы дать другим». «Эффективная работа школы — это работа коллектива. Каким образом коллектив может формироваться, если друг с другом учителя дерутся за копеечку?» — возмущен специалист.

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