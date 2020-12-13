В Челябинской области поменяют двух руководителей муниципалитетов

Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения «Единой России» 14 декабря приняла решение по кандидатам на выборах главы Чебаркульского района и спикера райсовета Советского района Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме «Единой России». Поскольку большинство депутатов в этих муниципалитетах единороссы, исход голосования можно считать предрешенным.
«Для Чебаркульского района согласована кандидатура Владимира Пупырева, директора комплекса растениеводства и животноводства Чебаркульской птицефабрики. В Советском районе одобрили предпринимателя Сергея Найденова», — пояснили URA.RU в региональном отделении «Единой России».
Депутаты Советского райсовета соберутся на сессию, где пройдут выборы председателя, 22 декабря. В Чебаркульском районе народные избранники примут решение 15 декабря. Александр Король, управлявший районом два срока подряд, в этом году решил не принимать участия в выборах. Председатель Совета депутатов Советского района Челябинска Алексей Локоцков подал в отставку неожиданно, объяснив ее личными причинами.
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