13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Челябинской области поменяют двух руководителей муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, общественная палата, делегат, голосование
Теперь осталось проголосовать челябинским депутатам (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения «Единой России» 14 декабря приняла решение по кандидатам на выборах главы Чебаркульского района и спикера райсовета Советского района Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме «Единой России». Поскольку большинство депутатов в этих муниципалитетах единороссы, исход голосования можно считать предрешенным.

«Для Чебаркульского района согласована кандидатура Владимира Пупырева, директора комплекса растениеводства и животноводства Чебаркульской птицефабрики. В Советском районе одобрили предпринимателя Сергея Найденова», — пояснили URA.RU в региональном отделении «Единой России».

Депутаты Советского райсовета соберутся на сессию, где пройдут выборы председателя, 22 декабря. В Чебаркульском районе народные избранники примут решение 15 декабря. Александр Король, управлявший районом два срока подряд, в этом году решил не принимать участия в выборах. Председатель Совета депутатов Советского района Челябинска Алексей Локоцков подал в отставку неожиданно, объяснив ее личными причинами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...