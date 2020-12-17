Число заболевших коронавирусом в России приближается к рекорду

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Среди регионов УрФО в лидерах по заболеваемости коронавирусом остается Свердловская область Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших приблизилось к рекорду в 29 039 человек, зафиксированному 6 декабря. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции увеличилось на 587 человек. Всего же от вируса погиб 49 151 россиянин.

В лидерах по заболеваемости вирусом по-прежнему находится Москва, где за минувшие сутки зафиксировано 6711 новых случаев. На втором месте — Санкт-Петербург с 3763 новыми заболевшими. На третьем — Московская область, где количество случаев заболевания вирусом увеличилось на 1471 человека.

Среди регионов УрФО наибольший рост заболевших зафиксирован в Свердловской области — 397 человек за сутки. В Челябинской области диагностировано 310 новых случаев заболевания. В ХМАО и ЯНАО количество заразившихся увеличилось на 229 и 187 человек соответственно. В Тюменской области за сутки вирус обнаружен у 166 жителей, в Курганской — у 109. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 329 человек.

Ранее энерготерапевт Дмитрий Сандул в эфире радио Sputnik рассказал, как быстрее восстановиться после заболевания коронавирусом. По словам врача, высокую эффективность в борьбе с инфекцией показывают физические упражнения для легких и в частности йога.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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