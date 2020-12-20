Легендарный госслужащий из полпредства УрФО подал в отставку

Виктор Дубенецкий приехал в Екатеринбург по приглашению Николая Цуканова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий покинет аппарат представительства. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Свердловской области. Информацию подтвердил сотрудник полпредства. Официальный представитель полпреда Ольга Фролова от комментариев воздержалась.

Дубенецкий курировал работу аппарата Николая Цуканова, который работал полпредом в 2018—2020 годы. В ноябре Цуканов был переведен на работу в «Ростелеком», а полпредом стал экс-министр строительства России Владимир Якушев. Это повлекло за собой смену официального представителя (Фролова сменила в этой должности Ларису Полякову). Источник агентства настаивает на том, что отъезд Дубенецкого, который, как и Полякова, появился в Екатеринбурге с Цукановым, имеет иную природу.

Свердловский чиновник, осведомленный о хитросплетениях жизни полпредства, говорит, что Дубенецкий начал искать работу в Москве еще при Николае Цуканове. «Виктор Петрович переехал в Екатеринбург по приглашению Николая Николаевича, но в последние полгода они даже не разговаривали», — говорит собеседник URA.RU. По данным агентства, причиной стали рабочие контакты Виктора Дубенецкого с начальником управления внутренней политики администрации президента России Андреем Яриным, что в Екатеринбурге могло трактоваться как нарушение субординации.

Для современного аппаратного мира Российской Федерации Виктор Дубенецкий — фигура легендарная. Он работал в полпредстве в Центральном федеральном округе, и, по сути, был командирован в Екатеринбург. Федеральный источник агентства ждет назначения Дубенецкого в аппарат одного из органов государственной власти. Нового «командировочного» он не обещает. По данным URA.RU, заместителем полпреда могут стать бывшие подчиненные Якушева в Минстрое либо же сотрудники администрации Тюменской области, которую он возглавлял тринадцать лет — до 2018 года.