Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак считает, что для текущей рыночной ситуации цены на нефть должны находится в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Тем временем, бочка нефти марки Brent подорожала на 0,25% до 51,37 доллара. Нефть марки WTI также к концу вчерашних торгов показала рост. Ее стоимость остановилась на отметке в 48,3 доллара.
Курс рубля перед выходными упал после двухдневного роста. На момент закрытия Мосбиржи, доллар подорожал до 74,17 рубля (+0,27), евро — до 90,56 рубля (+0,47).
Ситуация в России
Стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей. Главной причиной повышения стала ипотека с господдержкой.
Глава Сбербанка Герман Греф предложил закрыть программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% после 1 июля 2021 года. Банк уже разработал предложения, которые позволят сгладить последствия ее ликвидации.
За год стоимость ингредиентов для салата оливье выросла с 326 до 348 рублей. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В большей степени подорожали картофель и морковь.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил
С апреля 2021 года минимальная стоимость пачки сигарет в России составит около 106 рублей. Табачную продукцию, которая была произведена или ввезена по прошлым минимальным розничным ценам, можно будет продавать в течение трех месяцев с начала действия новых правил.
Совет Федерации одобрил правительственный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ устанавливает
Представители традиционных секторов экономики в России больше всего разбогатели во время экономического кризиса 2020 года. В частности, свои капиталы увеличили миллиардеры, которым принадлежат акции металлургических компаний. Так, состояние семьи сенатора Сулеймана Керимова выросло более чем на 100%.
Ситуация в мире
Bitcoin
Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на серьезные финансовые проблемы. Он заявил, что является банкротом и у него нет денег даже на рождественские подарки.
Прогнозы и мнения экспертов
По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа,
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что для максимальной выгоды приобретать доллары стоит в момент снижения курса относительно рубля (по текущим курсам: ниже 80 рублей за доллар и 90 рублей — за евро). Продавать же лучше на пике роста (выше 80 рублей за доллар и 93-94 рубля за евро).
По прогнозам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского,
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