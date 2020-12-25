Инфляция в России ускорилась на фоне ослабления рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак считает, что для текущей рыночной ситуации цены на нефть должны находится в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Тем временем, бочка нефти марки Brent подорожала на 0,25% до 51,37 доллара. Нефть марки WTI также к концу вчерашних торгов показала рост. Ее стоимость остановилась на отметке в 48,3 доллара.

Курс рубля перед выходными упал после двухдневного роста. На момент закрытия Мосбиржи, доллар подорожал до 74,17 рубля (+0,27), евро — до 90,56 рубля (+0,47).

Ситуация в России

Стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей. Главной причиной повышения стала ипотека с господдержкой.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил закрыть программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% после 1 июля 2021 года. Банк уже разработал предложения, которые позволят сгладить последствия ее ликвидации.

За год стоимость ингредиентов для салата оливье выросла с 326 до 348 рублей. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В большей степени подорожали картофель и морковь.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.

С апреля 2021 года минимальная стоимость пачки сигарет в России составит около 106 рублей. Табачную продукцию, которая была произведена или ввезена по прошлым минимальным розничным ценам, можно будет продавать в течение трех месяцев с начала действия новых правил.

Совет Федерации одобрил правительственный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ устанавливает МРОТ в размере 12 792 рублей .

Представители традиционных секторов экономики в России больше всего разбогатели во время экономического кризиса 2020 года. В частности, свои капиталы увеличили миллиардеры, которым принадлежат акции металлургических компаний. Так, состояние семьи сенатора Сулеймана Керимова выросло более чем на 100%.

Ситуация в мире

Bitcoin обновил исторический максимум . Цена криптовалюты превысила отметку в 25 тысяч долларов.

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на серьезные финансовые проблемы. Он заявил, что является банкротом и у него нет денег даже на рождественские подарки.

Прогнозы и мнения экспертов

По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, годовая инфляция в этом году окажется ниже 4%. По его словам, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти — более 50 долларов.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что для максимальной выгоды приобретать доллары стоит в момент снижения курса относительно рубля (по текущим курсам: ниже 80 рублей за доллар и 90 рублей — за евро). Продавать же лучше на пике роста (выше 80 рублей за доллар и 93-94 рубля за евро).

По прогнозам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, цены на золото в 2021 году должны вырасти до 2000−2100 долларов за унцию. Серебро же может подорожать до 27 долларов за унцию. Платина вырастет в цене до 1100 долларов за унцию.