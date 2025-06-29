В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

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После падения обломков дрона никто не пострадал, заявил Слюсарь
После падения обломков дрона никто не пострадал, заявил Слюсарь Фото:

Силы ПВО сбили в Ростовской области украинский беспилотник. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Разрушений на земле не было зафиксировано. 

Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она вводилась ночью. Жителям рекомендовали уйти с открытого пространства и зайти в помещение. 

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Силы ПВО сбили в Ростовской области украинский беспилотник. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Разрушений на земле не было зафиксировано.  Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она вводилась ночью. Жителям рекомендовали уйти с открытого пространства и зайти в помещение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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