В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

После падения обломков дрона никто не пострадал, заявил Слюсарь
Силы ПВО сбили в Ростовской области украинский беспилотник. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Разрушений на земле не было зафиксировано.
Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она вводилась ночью. Жителям рекомендовали уйти с открытого пространства и зайти в помещение.
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