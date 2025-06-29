Сальдо: Херсонская область потребует от Киева репараций

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Сальдо заявил о разработке механизма возмещения ущерба
Сальдо заявил о разработке механизма возмещения ущерба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области начали разработку механизма, по которому Украина будет обязана компенсировать ущерб, нанесенный региону в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 29 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — заявил Владимир Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что все случаи обстрелов тщательно документируются, а ущерб оценивается профильными ведомствами.

Глава региона отметил, что в дальнейшем собранные материалы станут основой для коллективного иска к украинским властям. По его словам, компенсация ущерба станет одним из ключевых требований, которые будут предъявлены Киеву официально.

Херсонская область стала субъектом России после референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время российские структуры контролируют около 75% территории региона, пишет РИА Новости, однако часть правобережья Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает наносить удары по населенным пунктам области.

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Власти Херсонской области начали разработку механизма, по которому Украина будет обязана компенсировать ущерб, нанесенный региону в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 29 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — заявил Владимир Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что все случаи обстрелов тщательно документируются, а ущерб оценивается профильными ведомствами. Глава региона отметил, что в дальнейшем собранные материалы станут основой для коллективного иска к украинским властям. По его словам, компенсация ущерба станет одним из ключевых требований, которые будут предъявлены Киеву официально. Херсонская область стала субъектом России после референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время российские структуры контролируют около 75% территории региона, пишет РИА Новости, однако часть правобережья Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает наносить удары по населенным пунктам области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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