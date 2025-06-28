28 июня 2025

Почти во всех регионах Украины прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Серия взрывов в семи регионах Украины
Серия взрывов в семи регионах Украины Фото:

В ночь на 29 июня в ряде регионов Украины были слышны мощные взрывы. Информация о детонациях поступает сразу из нескольких областей, включая Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую. Об этом сообщают СМИ. 

«Украинские Telegram-каналы сообщают о серии взрывов, прогремевших в различных регионах страны — в Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Также поступают сообщения о массированном налёте беспилотников», — передает RT в своем telegram-канале. Официальных комментариев от властей Украины на момент публикации не поступало.

Подобные инциденты уже происходили ранее: в ночь на 17 июня в Киеве и ряде других областей Украины также фиксировались серии взрывов, в результате которых были повреждены военные объекты и склады боеприпасов ВСУ. Тогда сообщалось о взрывах в 27 локациях, а также о перебоях с электроэнергией и пожарах на военных объектах. 

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В ночь на 29 июня в ряде регионов Украины были слышны мощные взрывы. Информация о детонациях поступает сразу из нескольких областей, включая Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую. Об этом сообщают СМИ.  «Украинские Telegram-каналы сообщают о серии взрывов, прогремевших в различных регионах страны — в Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Также поступают сообщения о массированном налёте беспилотников», — передает RT в своем telegram-канале. Официальных комментариев от властей Украины на момент публикации не поступало. Подобные инциденты уже происходили ранее: в ночь на 17 июня в Киеве и ряде других областей Украины также фиксировались серии взрывов, в результате которых были повреждены военные объекты и склады боеприпасов ВСУ. Тогда сообщалось о взрывах в 27 локациях, а также о перебоях с электроэнергией и пожарах на военных объектах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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