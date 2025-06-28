Самолет рухнул в Подмосковье, спецкомиссия взялась за расследование: что известно о крушении

В Подмосковье в районе деревни Паново городского округа Коломна разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т, начался пожар. На борту находилось четыре человека.
На место были отправлены спасатели. Расследованием крушения легкомоторного самолета займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Что известно о падении самолета — в материале URA.RU.
Крушение самолета
В 13:38 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о крушении легкомоторного самолета ЯК-18Т с последующим возгоранием. Инцидент произошел на территории городского округа Коломна, вблизи деревни Паново, на одном из полей. Сообщается, что погибли четыре человека, находившихся на борту.
Пожар был локализован на площади пяти квадратных метров к 14:05, а к 14:10 полностью ликвидирован. «14.10 — ликвидация последствий пожара. На земле разрушений нет», — сообщили МЧС РФ. В операции по ликвидации последствий участвовали 8 единиц техники и 23 человека, включая подразделения МЧС России.
Факты о самолете
Легкомоторный самолет, потерпевший крушение в Московской области, не обладал действующим сертификатом летной годности. Воздушное судно находилось в собственности частного лица, сообщил telegram-канал Mash.
Самолет Як-18Т с бортовым номером 0856 зарегистрирован на имя Андрея В. На момент авиакатастрофы управление воздушным судном осуществлял его знакомый, а на борту также находились еще три пассажира. Группа арендовала самолет для прогулочного полета.
По данным telegram-канала Shot, самолет взяли покататься двое друзей владельца — Андрей Ш. и Роман Ч.. Утром они вылетели с аэродрома Северка.
Возбуждено уголовное дело
По факту крушения легкомоторного самолета ЯК-18Т в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, пилот легкомоторного самолета ЯК-18Т потерял управление при выполнении фигур высшего пилотажа, после чего воздушное судно столкнулось с землей. Следователи установили, что вылет был совершен без необходимого согласования с диспетчерскими службами.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы очевидцев и анализ технической документации. Следствие выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье 263 части 3 УК РФ — нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
Расследование причин катастрофы будет осуществляться Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) при содействии Центрального межрегионального территориального управления Росавиации, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.
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