Пытавшихся расправиться с помощником депутата Госдумы отправили в колонию

Суд Московской области вынес приговор двум обвиняемым по делу о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Так, Василию Коновалу назначили 12 лет лишения свободы, а Баширу Омарходжаеву — 13 лет, следует из материалов суда.
«Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу — уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — указано в судебных документах. Информацию передает РИА «Новости».
Оба осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Коновалов был осужден к шести годам пребывания колонии за незаконный оборот наркотиков. Омарходжаев отбывал аналогичный срок за самоуправство, разбой и незаконное хранение оружия. Эти сведения были приняты во внимание судом при вынесении текущего приговора.
Согласно версии следствия, неустановленные лица предложили Баширу Омарходжаеву совершить убийство за вознаграждение в размере 20 млн рублей. Он, в свою очередь, обратился к знакомому, у которого на тот момент были проблемы с деньгами, — украинцу Василию Коновалову. Ранее они вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Предполагалось, что из общей суммы исполнитель должен был получить 15 млн рублей, а остальная часть — Омарходжаев, выступавший как посредник.
Один из обвиняемых отдал Коновалову предоплату в 500 тысяч рублей и передал огнестрельное оружие с глушителем, фотографии и всю имеющуюся информацию о предполагаемой жертве. В течение месяца за Шерипом Алихаджиевым велось наблюдение, и уже 10 октября 2024 года на него было совершено покушение: злоумышленник открыл огонь, ранив мужчину.
Инцидент произошел в доме Алихаджиева. В результате нападения он получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован в реанимацию. Благодаря своевременно помощи врачей потерпевший остался жив. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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