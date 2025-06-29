В Британии увидели яркий сигнал для НАТО после слов Путина о тратах на оборону

Меркурис: России не нужно много вкладывать в оборону, чтобы победить НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление Путина о планах по снижению расходов на оборонный сектор свидетельствует об уверенности страны в своих возможностях, заявил Меркурис
Заявление Путина о планах по снижению расходов на оборонный сектор свидетельствует об уверенности страны в своих возможностях, заявил Меркурис Фото:

Недавние слова президента РФ Владимира Путина о планах по сокращению оборонных расходов говорят о том, что стране не нужно много вкладываться в оборонный сектор, чтобы одолеть НАТО. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отметив уверенность Москвы в собственном военном потенциале. 

«Кроме того, можно сделать вывод о том, что желание снизить расходы на оборону при увеличении этих показателей у НАТО свидетельствует о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — заявил Меркурис в своем подкасте. Он опубликован на его YouTube-канале.

Подобное может указывать на то, что РФ рассчитывает на скорую победу в украинском конфликте, отметил аналитик. По его словам, даже при нынешнем уровне финансирования доля военных расходов Москвы существенно ниже по сравнению с показателями США во времена противостояний с Вьетнамом и Северной Кореей. 

Ранее, выступая на саммите Евразийского экономического союза, Владимир Путин назвал утверждения о российской угрозе для стран НАТО абсолютно беспочвенными. Он подчеркнул, что в обозримом будущем Москва намерена снижать оборонные траты, в то время как западные государства будут их увеличивать, передает Общественная Служба Новостей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавние слова президента РФ Владимира Путина о планах по сокращению оборонных расходов говорят о том, что стране не нужно много вкладываться в оборонный сектор, чтобы одолеть НАТО. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отметив уверенность Москвы в собственном военном потенциале.  «Кроме того, можно сделать вывод о том, что желание снизить расходы на оборону при увеличении этих показателей у НАТО свидетельствует о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — заявил Меркурис в своем подкасте. Он опубликован на его YouTube-канале. Подобное может указывать на то, что РФ рассчитывает на скорую победу в украинском конфликте, отметил аналитик. По его словам, даже при нынешнем уровне финансирования доля военных расходов Москвы существенно ниже по сравнению с показателями США во времена противостояний с Вьетнамом и Северной Кореей.  Ранее, выступая на саммите Евразийского экономического союза, Владимир Путин назвал утверждения о российской угрозе для стран НАТО абсолютно беспочвенными. Он подчеркнул, что в обозримом будущем Москва намерена снижать оборонные траты, в то время как западные государства будут их увеличивать, передает Общественная Служба Новостей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...