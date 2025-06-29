Недавние слова президента РФ Владимира Путина о планах по сокращению оборонных расходов говорят о том, что стране не нужно много вкладываться в оборонный сектор, чтобы одолеть НАТО. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отметив уверенность Москвы в собственном военном потенциале.
«Кроме того, можно сделать вывод о том, что желание снизить расходы на оборону при увеличении этих показателей у НАТО свидетельствует о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — заявил Меркурис в своем подкасте. Он опубликован на его YouTube-канале.
Подобное может указывать на то, что РФ рассчитывает на скорую победу в украинском конфликте, отметил аналитик. По его словам, даже при нынешнем уровне финансирования доля военных расходов Москвы существенно ниже по сравнению с показателями США во времена противостояний с Вьетнамом и Северной Кореей.
Ранее, выступая на саммите Евразийского экономического союза, Владимир Путин назвал утверждения о российской угрозе для стран НАТО абсолютно беспочвенными. Он подчеркнул, что в обозримом будущем Москва намерена снижать оборонные траты, в то время как западные государства будут их увеличивать, передает Общественная Служба Новостей.
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