Президент Польши Анджей Дуда во время поездки в Киев опубликовал в соцсетях фото со своим охранником, который прикрепил к своей форме в районе груди шеврон Армии Крайовой. Она причастна к этническим чисткам украинского населения в годы Волынской резни и ряда других боестолкновений. На подобное обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани.
«Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — прокомментировал ситуацию Кипиани в Facebook* (продукт Meta, организация запрещена в России как экстремистская).
Армия Крайова представляла собой польское подпольное военное формирование, действовавшее в 1942–1945 годах на территории Польши, Венгрии, Белоруссии и Западной Украины. Организация подчинялась варшавскому правительству в изгнании и главнокомандующему войск страны, находившемуся в Великобритании. Армия принимала активное участие в украинско-польских этнических столкновениях, включая Волынскую резню, трагедию в Сахрыни и события в Павлокоме.
*Facebook — продукт Meta, организация запрещена в России как экстремистская
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