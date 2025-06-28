ВС РФ заняли важный населенный пункт в ДНР: главное об СВО к 28 июня

ВС РФ взяли под контроль населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что российские военные теперь смогут создать дополнительный плацдарм и зайти в Днепропетровскую область. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе страны в специальной военной операции на Украине. Главное об СВО к 28 июня — в материале URA.RU.
Победа России на СВО неизбежна
Глава РФ президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе страны в специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в ходе открытия по видеосвязи новых молодежных центров в российских регионах.
Обращаясь к участнице из Ямало-Ненецкого автономного округа Полине Черемных, супруге военнослужащего, участвующего в СВО, глава государства отметил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет». Президент также попросил передать наилучшие пожелания мужу Черемных и его сослуживцам.
Безопасная зона
Пределы безопасной зоны на границе России и Украины будут определяться объемом поставок западной техники и вооружения Киеву. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе XII Форума регионов России и Белоруссии, передает ТАСС.
Освобождение территорий
ВС РФ взяли под контроль населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны РФ сообщили, что после освобождения российские военные установили контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы. Достижение российских военных позволят создать дополнительный плацдарм и зайти в Днепропетровскую область, сообщил «Взгляд» со ссылкой на экспертов.
Потери ВСУ за сутки
За прошедшие сутки потери ВСУ в районе проведения специальной военной операции составили примерно 1 350 военнослужащих и 10 единиц бронетехники. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ утратили до 155 человек личного состава и две бронемашины, в секторе «Запад» — свыше 230 военнослужащих и четыре единицы бронетехники, в районе «Юг» — до 175 военных, в зоне «Центр» — до 505 человек и две бронемашины, на направлении «Восток» — до 210 военнослужащих и две бронемашины, а в районе группировки «Днепр» — до 75 человек.
Большое количество российских дронов в небе над Харьковской областью
В небе над Харьковской областью полно беспилотников ВС РФ, сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Он заявил, что украинские военные испытывают трудности из-за российских БПЛА.
Военные ВС РФ эвакуировали трофейный танк ВСУ Leopard 2 в ДНР
Российские военные вывезли с территории Донецкой Народной Республики трофейный танк Leopard 2 немецкого производства, ранее принадлежавший Вооруженным силам Украины. Боевой автомобиль, находящийся в исправном состоянии, был захвачен российскими подразделениями в районе Красноармейск, сообщил Пятый канал. Танк практически не имеет повреждений. Для дальнейшей транспортировки его установили на платформу и зафиксировали с помощью цепей.
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