WP: закон сенатора Грэма* против России навредит самим США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США рискуют пострадать от собственных санкций против России
США рискуют пострадать от собственных санкций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Принятый в США законопроект о жестких санкциях против России может обернуться экономическими потерями для самих Штатов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Москвой в сфере энергоресурсов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма (Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом), который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину», — пишет Washington Post.

Издание отмечает, что законопроект поступил в конгресс США в апреле и стал частью обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Он предусматривает санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и уран. В России заявили, что адаптировались к давлению, а на Западе признают, что ограничения не дали желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что санкции нанесли удар по мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей.

Ранее американские СМИ и эксперты предупреждали, что новый пакет санкций может привести к разрыву экономических связей США с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай, Индию и ряд европейских стран, которые продолжают покупать у России энергоресурсы. Законопроект, внесенный в Конгресс в апреле двухпартийной группой сенаторов, предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против партнеров Москвы, что, по мнению аналитиков, может ударить по интересам самой американской экономики.

*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Принятый в США законопроект о жестких санкциях против России может обернуться экономическими потерями для самих Штатов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Москвой в сфере энергоресурсов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма (Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом), который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину», — пишет Washington Post. Издание отмечает, что законопроект поступил в конгресс США в апреле и стал частью обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Он предусматривает санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и уран. В России заявили, что адаптировались к давлению, а на Западе признают, что ограничения не дали желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что санкции нанесли удар по мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей. Ранее американские СМИ и эксперты предупреждали, что новый пакет санкций может привести к разрыву экономических связей США с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай, Индию и ряд европейских стран, которые продолжают покупать у России энергоресурсы. Законопроект, внесенный в Конгресс в апреле двухпартийной группой сенаторов, предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против партнеров Москвы, что, по мнению аналитиков, может ударить по интересам самой американской экономики. *Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...