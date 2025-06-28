Экс-сенатора РФ Клинцевича не пустили в Армению после критики ареста Карапетяна

Бывшего сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича не пустили в Армению — его развернули в аэропорту Еревана. Пограничники сообщили, что он «невъездной», причины не объяснили. Об этом Клинцевич рассказал журналистам.
«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил. При этом они вели себя очень корректно», — сообщил Клинцевич газете «Комсомольская правда». По его словам, он приехал в Ереван по частной инициативе, чтобы встретиться с теми, кто помог установить памятник воинам-афганцам.
Арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении 18 июня вызвал широкий резонанс, а в Кремле заявили о пристальном внимании к его делу и готовности оказать поддержку. Карапетяна обвиняют в публичных призывах к насильственной смене власти, что сопровождалось обысками и последующим арестом. На фоне этих событий Франц Клинцевич ранее публично критиковал действия армянских властей, связывая арест с внутриполитической борьбой.
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