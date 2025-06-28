28 июня 2025

Экс-сенатора РФ Клинцевича не пустили в Армению после критики ареста Карапетяна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армения закрыла въезд экс-сенатору Клинцевичу
Армения закрыла въезд экс-сенатору Клинцевичу Фото:

Бывшего сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича не пустили в Армению — его развернули в аэропорту Еревана. Пограничники сообщили, что он «невъездной», причины не объяснили. Об этом Клинцевич рассказал журналистам. 

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил. При этом они вели себя очень корректно», — сообщил Клинцевич газете «Комсомольская правда». По его словам, он приехал в Ереван по частной инициативе, чтобы встретиться с теми, кто помог установить памятник воинам-афганцам.

Арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении 18 июня вызвал широкий резонанс, а в Кремле заявили о пристальном внимании к его делу и готовности оказать поддержку. Карапетяна обвиняют в публичных призывах к насильственной смене власти, что сопровождалось обысками и последующим арестом. На фоне этих событий Франц Клинцевич ранее публично критиковал действия армянских властей, связывая арест с внутриполитической борьбой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича не пустили в Армению — его развернули в аэропорту Еревана. Пограничники сообщили, что он «невъездной», причины не объяснили. Об этом Клинцевич рассказал журналистам.  «Пограничники мне сказали, что я не въездной. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил. При этом они вели себя очень корректно», — сообщил Клинцевич газете «Комсомольская правда». По его словам, он приехал в Ереван по частной инициативе, чтобы встретиться с теми, кто помог установить памятник воинам-афганцам. Арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении 18 июня вызвал широкий резонанс, а в Кремле заявили о пристальном внимании к его делу и готовности оказать поддержку. Карапетяна обвиняют в публичных призывах к насильственной смене власти, что сопровождалось обысками и последующим арестом. На фоне этих событий Франц Клинцевич ранее публично критиковал действия армянских властей, связывая арест с внутриполитической борьбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...