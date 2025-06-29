Украинских солдат призвали перестать убивать мирных жителей

Экс-боец ВСУ «Браво»: бойцам Украины следует перестать убивать мирных
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Бывший боец ВСУ призвал коллег перестать бить по мирным гражданам
Бывший боец ВСУ призвал коллег перестать бить по мирным гражданам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Браво» обратился к украинским военным с призывом прекратить наносить удары по мирным жителям. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы на мирных жителей артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат: дедушки, бабушки, тети. Воюйте солдатами, воюйте против военных», — процитировало слова экс-бойца ВСУ РИА Новости.

Мужчина заявил, что те, кто поддерживают нынешний киевский режим, убивает свой народ, как и президент Украины Владимир Зеленский. Не стреляйте в гражданских, призвал бывший боец ВСУ.

Как сообщало URA.RU ранее, новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Они испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты.

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Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Браво» обратился к украинским военным с призывом прекратить наносить удары по мирным жителям. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях. «Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы на мирных жителей артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат: дедушки, бабушки, тети. Воюйте солдатами, воюйте против военных», — процитировало слова экс-бойца ВСУ РИА Новости. Мужчина заявил, что те, кто поддерживают нынешний киевский режим, убивает свой народ, как и президент Украины Владимир Зеленский. Не стреляйте в гражданских, призвал бывший боец ВСУ. Как сообщало URA.RU ранее, новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Они испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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