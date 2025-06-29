Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Браво» обратился к украинским военным с призывом прекратить наносить удары по мирным жителям. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы на мирных жителей артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат: дедушки, бабушки, тети. Воюйте солдатами, воюйте против военных», — процитировало слова экс-бойца ВСУ РИА Новости.
Мужчина заявил, что те, кто поддерживают нынешний киевский режим, убивает свой народ, как и президент Украины Владимир Зеленский. Не стреляйте в гражданских, призвал бывший боец ВСУ.
Как сообщало URA.RU ранее, новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Они испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты.
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