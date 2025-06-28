28 июня 2025

Губернатор Беглов официально открыл «Алые Паруса» в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Беглов дал старт «Алым Парусам»
Беглов дал старт «Алым Парусам» Фото:

Губернатор Александр Беглов вышел на сцену во время концерта для выпускников Петербурга. Он назвал «Алые Паруса» праздником всего мира, который подарила ему Россия.

«Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Это праздник дарит вам Россия. В России живут смелые добрые искренние люди. Россия — страна смелых, мужественных и добрых людей, где каждый из нас от школьника до президента верен своей родине, своим друзьям», — сказал Беглов. После этого тысячи школьников начали скандировать ему в ответ: «Россия!»

«Пятый канал» поделился деталями мероприятия в этом году: например, у брига «Россия» будет новый маршрут, чтобы поприветствовать всех выпускников. Траектория движения составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру и ощутить атмосферу морской романтики. Кроме того, капитан брига передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса.

«Алые паруса» — одно из главных событий в Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.

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Губернатор Александр Беглов вышел на сцену во время концерта для выпускников Петербурга. Он назвал «Алые Паруса» праздником всего мира, который подарила ему Россия. «Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Это праздник дарит вам Россия. В России живут смелые добрые искренние люди. Россия — страна смелых, мужественных и добрых людей, где каждый из нас от школьника до президента верен своей родине, своим друзьям», — сказал Беглов. После этого тысячи школьников начали скандировать ему в ответ: «Россия!» «Пятый канал» поделился деталями мероприятия в этом году: например, у брига «Россия» будет новый маршрут, чтобы поприветствовать всех выпускников. Траектория движения составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру и ощутить атмосферу морской романтики. Кроме того, капитан брига передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. «Алые паруса» — одно из главных событий в Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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