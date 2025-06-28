Губернатор Беглов официально открыл «Алые Паруса» в Петербурге

Губернатор Александр Беглов вышел на сцену во время концерта для выпускников Петербурга. Он назвал «Алые Паруса» праздником всего мира, который подарила ему Россия.
«Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Это праздник дарит вам Россия. В России живут смелые добрые искренние люди. Россия — страна смелых, мужественных и добрых людей, где каждый из нас от школьника до президента верен своей родине, своим друзьям», — сказал Беглов. После этого тысячи школьников начали скандировать ему в ответ: «Россия!»
«Пятый канал» поделился деталями мероприятия в этом году: например, у брига «Россия» будет новый маршрут, чтобы поприветствовать всех выпускников. Траектория движения составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру и ощутить атмосферу морской романтики. Кроме того, капитан брига передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса.
«Алые паруса» — одно из главных событий в Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.