Петербуржцев не подпустят к Неве из-за празднующих выпускников: карта перекрытий на 28 июня

В ночь на 29 июня выпускники школ из Санкт-Петербурга традиционно отпразднуют выпускной вечер «Алые паруса». С каждым годом мероприятия по случаю прощания со школой становятся все более масштабными и массовыми, что сказывается, в том числе и на всем городе, так как накануне перекрывают часть улиц. Как на этот раз будет организовано передвижение по Северной столице — в карте URA.RU.
Центр Питера закрыт для всех
Власти Санкт-Петербурга перекроют набережные Невы и прилегающие улицы в ночь с 28 на 29 июня, когда в городе пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщается в официальной схеме перекрытий, опубликованной городскими властями.
Как уточнили в администрации, частично сужена проезжая часть по Дворцовой набережной — от дома 38 до Эрмитажного моста, ограничения будут действовать с 24 по 29 июня. Также перекроют ряд центральных мостов: Троицкий мост не будет доступен для проезда 28 и 29 июня с 12:00 до 13:00, Дворцовый мост — 28 и 29 июня с 12:00 до 18:00, Благовещенский мост — с 21:00 28 июня до 6:00 утра 29 июня, Литейный мост — с полуночи до 6:00 утра 29 июня.
Десятки улиц также будет заблокированы
В дополнение к мостам, движение будет ограничено на 87 улицах в центре города, на Васильевском острове и Петроградской стороне. Среди них Биржевая площадь, Университетская, Адмиралтейская, Английская и Дворцовая набережные, Сенатская, Суворовская и Троицкая площади, Адмиралтейский проезд, Керченский, Азовский и Черноморский переулки, часть Невского проспекта, Миллионная улица, набережные Кутузова и Лебяжьей канавки.
Особенно значительные перекрытия запланированы с 14:00 28 июня до шести утра 29 июня. Об этом сообщают петербургские СМИ.
Также с 18:00 28 июня до 6:00 29 июня будет закрыт Конногвардейский бульвар. С 19:00 28 июня до 6:00 29 июня ограничат движение по Английской набережной и Галерной улице.
С 21:00 28 июня до 6:00 29 июня движение автотранспорта будет полностью закрыто на следующих городских участках. Будет ограничена набережная Макарова, Кадетская линия, улица Академика Лебедева, Пироговская набережная, набережная Лейтенанта Шмидта, площадь Труда, переулок Замятина, а также набережная Ново-Адмиралтейского канала.
Горожанам придется привыкнуть к новым маршрутам
Общественный транспорт также подвергнется изменениям. Маршруты автобусов №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262, 275; троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 31; трамвая № 6 будут изменены или приостановлены.
Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и порядка во время проведения праздника «Алые паруса». В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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