Площадкой для бала стал Государственный Кремлевский Дворец
В Кремлевском дворце начался главный выпускной бал страны. Чтобы отпраздновать окончание школы, в центр Москвы съехались выпускники из более чем 40 регионов РФ. Также для молодежи приготовили интерактивные программы, розыгрыши, концерты и другие активности. А завершится торжество ночной дискотекой на Гостином дворе. Как проходит мероприятие, смотрите в фотоподборке URA.RU.
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