28 июня 2025

Самый большой выпускной бал устроили в Москве. Фоторепортаж

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Площадкой для бала стал Государственный Кремлевский Дворец
Площадкой для бала стал Государственный Кремлевский Дворец Фото:

В Кремлевском дворце начался главный выпускной бал страны. Чтобы отпраздновать окончание школы, в центр Москвы съехались выпускники из более чем 40 регионов РФ. Также для молодежи приготовили интерактивные программы, розыгрыши, концерты и другие активности. А завершится торжество ночной дискотекой на Гостином дворе. Как проходит мероприятие, смотрите в фотоподборке URA.RU.

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В Кремлевском дворце начался главный выпускной бал страны. Чтобы отпраздновать окончание школы, в центр Москвы съехались  выпускники из более чем 40 регионов РФ. Также для молодежи приготовили интерактивные программы, розыгрыши, концерты и другие активности. А завершится торжество ночной дискотекой на Гостином дворе. Как проходит мероприятие, смотрите в фотоподборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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