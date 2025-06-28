28 июня 2025

DikGAZETE: миру стоит прислушаться к предсказанию Путина о войне

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Мир игнорирует Путина на свой страх и риск — считает турецкая газета
Мир игнорирует Путина на свой страх и риск — считает турецкая газета Фото:

Мировому сообществу следует обратить внимание на предсказание президента России Владимира Путина о риске масштабной войны. Ведь российский лидер предупреждал о возможном развитии конфликта между Израилем и Ираном как одном из шагов к третьей мировой. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной. Путин — прекрасный аналитик, и его слова стоит воспринимать серьезно», — пишет турецкая газета DikGAZETE.

В материале также напомнили о других заявлениях Владимира Путина — о возможном военном столкновении США и Китая, расширении НАТО и угрозе со стороны стран, стремящихся вступить в альянс, включая Украину. Издание подчеркнуло, что многие предыдущие прогнозы российского президента уже сбылись.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин уже выражал обеспокоенность ростом конфликтного потенциала в мире и возможными последствиями эскалации между Ираном и Израилем, отмечая, что подобные события могут привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты также подчеркивали, что дальнейшее обострение на Ближнем Востоке требует от мирового сообщества перехода к конкретным мерам по урегулированию кризиса.

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Мировому сообществу следует обратить внимание на предсказание президента России Владимира Путина о риске масштабной войны. Ведь российский лидер предупреждал о возможном развитии конфликта между Израилем и Ираном как одном из шагов к третьей мировой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной. Путин — прекрасный аналитик, и его слова стоит воспринимать серьезно», — пишет турецкая газета DikGAZETE. В материале также напомнили о других заявлениях Владимира Путина — о возможном военном столкновении США и Китая, расширении НАТО и угрозе со стороны стран, стремящихся вступить в альянс, включая Украину. Издание подчеркнуло, что многие предыдущие прогнозы российского президента уже сбылись. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин уже выражал обеспокоенность ростом конфликтного потенциала в мире и возможными последствиями эскалации между Ираном и Израилем, отмечая, что подобные события могут привести к глобальному военному противостоянию. Международные эксперты также подчеркивали, что дальнейшее обострение на Ближнем Востоке требует от мирового сообщества перехода к конкретным мерам по урегулированию кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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