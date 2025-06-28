В Кремле прошел концерт для выпускников школ

В Государственном Кремлевском дворце вечером 28 июня прошел главный выпускной бал России. В центре Москвы собрались выпускники из более чем 40 регионов страны, чтобы отпраздновать окончание школы, сообщает корреспондент с места событий.
В этом году программа мероприятия включает традиционные бальные танцы, творческие выступления школьников, розыгрыши призов и праздничный концерт, передает ТАСС. Выпускники также смогут принять участие в танцах на Красной площади под живую музыку. Завершит вечер ночная дискотека в Гостином дворе, которая продлится до утра.
В Санкт-Петербурге тем временем стартовал ежегодный праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно считается одним из важнейших культурных мероприятий города. Каждый год набережные Невы собирают множество жителей и гостей Северной столицы, желающих стать свидетелями грандиозного водного шоу с пиротехническими эффектами, красочного салюта и символического прохода брига «Россия» по акватории реки. За ходом праздника можно следить в режиме онлайн на URA.RU.
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