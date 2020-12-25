Предприятия Сургута заставляют сотрудников работать 31 декабря

«Сургутнефтегаз» и «Газпром» объявили 31 декабря рабочим днем, несмотря на то, что детские сады Сургута в этот день будут закрыты. Соответствующее решение приняло руководство предприятий.
«[Предприятия „Сургутнефтегаз“ и „Газпром“] оставили 26 декабря — выходным, 31 декабря — рабочим днем», — передает «Сургутинформ ТВ». Отмечается, что в этот день будут закрыты детские сады, поэтому многим родителям придется искать, с кем оставить ребенка. URA.RU направило запрос руководству предприятий. Ответа на момент публикации не поступило.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее объявила о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря. На работу выйдут только те работники, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным. Детские сады последовали рекомендации главы региона.
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