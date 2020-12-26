Российского депутата задержали с килограммом амфетамина

Полиция задержала депутата, в машине которого нашли наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Самарской области полиция задержала двух адвокатов из Адвокатской палаты Крыма, в машине которых нашли килограмм амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ. Один из задержанных является депутатом Армянского городского совета Крыма.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов адвокатской палаты Республики Крым», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в сбыте наркотиков. Следователи уверены, что адвокаты купили амфетамин для перепродажи, но не успели реализовать товар.

Ранее заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что в России не собираются ослаблять контроль за оборотом наркотиков. В Чите полиция задержала четырех наркоторговцев, у которых нашли 8000 доз героина, передает агентство Nation News.