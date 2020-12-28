28 декабря 2020
27 декабря 2020
26 декабря 2020

Пермские врачи ковидных отделений решили, как отметят Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, коридор больницы, защитные очки, защитная маска, защитная одежда, больница, covid-19, covid19, ковид, противочумной костюм
Медики пройдут по ковидным палатам и поздравят пациентов с Новым годом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае медперсонал ковидных отделений больниц в Новый год поздравит пациентов с праздником. Об этом URA.RU рассказали в пермских медучреждениях.

Так, медики Пермской краевой клинической инфекционной больницы совершат обход и поздравят всех, кто лечится от коронавируса. «Поздравят друг друга словами, пожелают всего наилучшего. На обход пойдут обязательно, всех пациентов поздравят, а потом праздничный ужин. Наверняка, те, кто будет дежурить, что-то вкусное из дома принесут», — сказала главный врач больницы Ирина Чарушина. Она добавила, что чем-то особенным нынешнее дежурство медиков в Новый год отличаться от дежурств предыдущих лет не будет.

В краевой больнице имени Вагнера в Березниках медики ковидных отделений не будут праздновать Новый год. «Врачи не планируют как-то отмечать праздник, но по палатам пройдут обязательно — поздравят пациентов с Новым годом. Специально для праздника больница угощения не закупает, поскольку [на лечении] много пациентов с сопутствующими заболеваниями, например, у кого-то сахарный диабет», — пояснили в пресс-службе медучреждения.

Там добавили также, что для детей, проходящих лечение от COVID, предусмотрены новогодние подарки. Их передала больнице одна из крупных промышленных компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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