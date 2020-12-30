Путин подписал закон, который защитит россиян от мошенников

Президент РФ запретил использовать персональные данные россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Персональные данные без согласия владельца теперь официально запрещено использовать в общем доступе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующие изменения в закон «О персональных данных».

«В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения <…>, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку», — следует из поправок, опубликованных на официальном сайте правовой информации. При этом гражданин имеет право требовать от оператора удаления такой информации.

Ранее Путин обратил внимание на важность исключения любых рисков утечки персональных данных россиян, пишет RT. При этом члены Общественной палаты РФ предложили назначить ответственных за утечку личных данных пользователей и ввести штрафы за такое нарушение. Более половины россиян поддержали идею внесения поправок в закон о персональных данных, сообщает портал « Утро.ру ». Среди россиян, по данным ВЦИОМ, 70% респондентов отрицательно относятся к возможности передачи персональных данных третьим лица, уточняет портал «Дни.ру».