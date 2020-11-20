Найдено решение, как защитить персональные данные россиян

По новому законопроекту пользователи смогут отозвать свои данные и запретить их использование Фото: unsplash.com

В России следует назначить ответственных за утечку личных данных пользователей и ввести штрафы за такое нарушение. Об этом заявили члены Общественной палаты РФ за круглым столом на тему «Право на данные: кто должен распоряжаться персональными данными пользователей Сети?»

«Люди, которые получают доступ к персональным данным, должны нести за это личную ответственность», — заявила на круглом столе президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Она также считает, что персональные данные нужно обезличивать.

При этом в России необходимо ввести штраф за утечку данных, как это сделано в Евросоюзе, добавил советник заместителя председателя Госдумы РФ Илья Костунов. В таком случае компании будут штрафоваться на сумму в 4% от ежегодного заработка.

В соответствии с законопроектом «Об общедоступных персональных данных» сервисы и юридические лица могут собирать и хранить персональные данные пользователей только с их прямого согласия. «В случае принятия законопроекта сервисы должны будут предоставить пользователям простую и понятную возможность при желании отозвать свои данные и запретить их дальнейшее использование», — поясняет пресс-служба Общественной палаты со слов автора законопроекта Антона Горелкина. При этом в Общественной палате скоро будет создана отдельная рабочая группа по вопросам законодательства в сфере информационных технологий и цифровизации.

Законопроект также дает гражданам право указать срок действия согласия на их обработку, пишет « РАПСИ ». А удалить свои данные можно будет за три дня.