07 января 2021

Тимати решил создать новый бренд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Под товарным знаком «Тимати» можно будет изготавливать и продавать одежду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Тимур Юнусов подал заявку на регистрацию бренда «Тимати». Документы поступили в Роспатент.

«Согласно заявке, товарный знак „Тимати“ регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44, что позволяет под этим брендом изготавливать и продавать одежду, обувь и головные уборы», — пишет агентство «Москва». Также указанная классификация позволяет заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды, предоставлять медицинские и психологические услуги, а еще заниматься садоводством и экстракорпоральным оплодотворением.

Тимати известен, как основатель лейбла «Black Star», выпустившего многих звезд русского рэпа. В июле он объявил в Instagram об уходе из компании. В ноябре московская налоговая заблокировала счета музыкального лейбла Black Star.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...