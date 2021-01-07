Тимати решил создать новый бренд

Рэпер Тимур Юнусов подал заявку на регистрацию бренда «Тимати». Документы поступили в Роспатент.
«Согласно заявке, товарный знак „Тимати“ регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44, что позволяет под этим брендом изготавливать и продавать одежду, обувь и головные уборы», — пишет агентство «Москва». Также указанная классификация позволяет заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды, предоставлять медицинские и психологические услуги, а еще заниматься садоводством и экстракорпоральным оплодотворением.
Тимати известен, как основатель лейбла «Black Star», выпустившего многих звезд русского рэпа. В июле он объявил в Instagram об уходе из компании. В ноябре московская налоговая заблокировала счета музыкального лейбла Black Star.
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