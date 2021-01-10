Пермский губернатор Махонин уточнил места, где можно митинговать

Пермякам хотят разрешить митинговать возле школ и больниц Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил перечень мест, где разрешено проводить собрания и митинги. К таковым предлагается отнести территории, прилегающие к зданиям, занимаемым организациями здравоохранения и образования. Об этом говорится в проекте закона, который внес на рассмотрение краевого законодательного собрания глава Прикамья.

«Проект закона подготовлен в связи с принятием постановления Конституционного суда РФ от 4 июня 2020 года […] Согласно решению суда, из перечня мест, где запрещено проведение публичных мероприятий, должны быть исключены места, прилегающие к зданиям, занимаемым организациями образования и здравоохранения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Конституционного суда России, нормы законодательства, регулирующие и запрещающие такие мероприятия, должны быть скорректированы. В документе уточняется также, что проведение митингов и собраний запрещено возле зданий, где расположены организации культуры, спорта, соцобеспечения, а также экстренные службы.