10 января 2021

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале россиян ждет удлиненная рабочая неделя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В середине следующего месяца россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Днем защитника Отечества 23 февраля.

«Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя», — пишет РИА «Новости».

Всего, как ранее сообщили в Роструде, в 2021 году будет семь сокращенных рабочих недель и одна удлиненная. Последняя рабочая неделя завершится в четверг, 30 декабря. Что касается прошедших новогодних каникул, экономист Игорь Николаев в беседе с URA.RU заявил, что за прошедшие 11 праздничных дней российская экономика потеряла от 1 до 2 трлн рублей. Чтобы устранить эту проблему, необходимо отменить длинные новогодние выходные. Однако в ближайшее время делать это не стоит, поскольку это только ухудшит положение в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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