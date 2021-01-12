12 января 2021
11 января 2021

В Пермский край придут аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, холод, зима, арктика, -40С, мороз
Понижение температуры воздуха ожидается 14 января Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Пермском крае ожидается аномально морозная погода, предупреждает ГУ МЧС по региону. Ведомство проинформировало об этом с помощью оповещения на мобильные устройства.

«По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Пермского края, на территории края ожидается аномально холодная погода. 14 января местами по краю ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов», — отмечается в сообщении.

При этом уже в пятницу температура воздуха существенно повысится. По данным ГИС-центра Пермского классического университета, потепление будет кратковременным, и, скорее всего, не затронет северные территории региона. «Вероятен снегопад (по крайнему югу он может быть сильным) и кратковременное потепление до минус 10-15 градусов», — указано на сайте ГИС-центра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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