В Пермский край придут аномальные морозы

В Пермском крае ожидается аномально морозная погода, предупреждает ГУ МЧС по региону. Ведомство проинформировало об этом с помощью оповещения на мобильные устройства.
«По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Пермского края, на территории края ожидается аномально холодная погода. 14 января местами по краю ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов», — отмечается в сообщении.
При этом уже в пятницу температура воздуха существенно повысится. По данным ГИС-центра Пермского классического университета, потепление будет кратковременным, и, скорее всего, не затронет северные территории региона. «Вероятен снегопад (по крайнему югу он может быть сильным) и кратковременное потепление до минус 10-15 градусов», — указано на сайте ГИС-центра.
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