Соратник Чубайса сравнил Прилепина с Трампом

Действия российского писателя Захара Прилепина похожи на поведение американского политика, президента США Дональда Трампа. Об этом заявляет экс-советник бывшего первого зампреда правительства России Анатолия Чубайса Леонид Гозман.
11 января около 20 сторонников Захара Прилепина пришли к офису общества «Мемориал». Они хотели защитить бистро с шавермой Stal’in doner, название которой ранее осудил «Мемориал». Сторонники писателя не смогли попасть в офис из-за карантина и разъехались.
«Трамп, сказав: „Мы пойдем к Капитолию“, сам туда не пошел — держал оборону Белого Дома. Прилепин тоже к „Мемориалу“ не пришел! Впрочем, не в первый раз. <…> Как же они с Трампом похожи», — высказывается на «Эхе Москвы» Гозман о недавнем походе «Гвардии Захара Прилепина».
Гозман отметил, что высказывания Трампа и Прилепина похожи. Писатель также призывал прийти к «Мемориалу» и разобраться с «иностранными агентами», подчеркивает соратник Чубайса.
Ранее Прилепин объяснил, почему Apple и Google угрожают тоталитаризмом всему миру. Это, по его заявлению, наглядно показала ситуация с блокировкой Трампа.
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