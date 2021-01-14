Общественник раскритиковал кандидатов на пост мэра Сургута

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов считает, что в списке кандидатов на пост главы Сургута нет достойных фигур Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Конкурсную комиссию по выборам главы Сургута попросили оградить жителей от неопытных кандидатов на пост мэра. С таким заявлением в социальных сетях выступил член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов.

Он обратился в адрес первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, который также является одним из членов конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. «Нам небезразличен Сургут, надеемся и Вам. Обратите внимание на наличие у кандидата опыта, признания и уважения его у основной части сургутян, способности сформировать управленческую команду. Сургут — крупнейшее муниципальное образование региона, очень надеемся, что отдавать такой организм в руки неопытных граждан комиссия не осмелится», — считает Логинов. Первый вице-губернатор ХМАО не ответил журналисту агентства в мессенджере на просьбу прокомментировать обращение члена общественной палаты ХМАО.

Политолог Михаил Мартынов в разговоре с URA.RU заявил, что озабоченность общественности вокруг ситуации с выборами главы Сургута объяснима: «Действительно, не очень хорошая ситуация, когда кандидаты не совсем подготовлены. Но боюсь, что с юридической точки зрения невозможно перезапустить процесс. Сургут сейчас оказался в тренде. Во многих регионах к власти приходят люди, не обладающие соответствующей квалификацией. Вспомните пример с уборщицей, ставшей главой поселка. Да и пост главы местного самоуправления становится все менее привлекательным, потому что сокращаются полномочия и снижаются финансовые возможности».

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Александр Сидоров выступил с заявлением о том, что необходимо перезапустить процесс выборов главы Сургута. На пост мэра претендует 61 человек. Однако среди них нет ни одного политического тяжеловеса.