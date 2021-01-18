Полиция обещает свердловчанам 100 тысяч за данные об убийстве

Двойное убийство произошло больше двух лет назад и еще не раскрыто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска ищут ноутбук и планшет, похищенные после убийства в Нижнем Тагиле. Полиция готова выплатить 100 тысяч рублей за сведения о пропавших гаджетах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным полиции, убийство произошло в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в октябре 2018 года. В квартире дома на Ленинградском проспекте были найдены тела женщины и ее 15-летней дочери. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из жилища пропали планшет Samsung SM-T210 в корпусе белого цвета с надписью „Hello Kitty“, а также ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета», — сообщил Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Серийный номер планшета RF2DAOLNCTX, ноутбука G580 WBO7066248.

На данный момент убийство пока не раскрыто. «Оперуполномоченные уголовного розыска прорабатывают до мельчайших деталей все имеющиеся зацепки», — добавил полковник Горелых.

За сведения про указанные гаджеты полицейские гарантируют анонимность. Сообщить информацию можно по телефонам в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-60-02.

Ранее URA.RU писало, что полиция готова заплатить 1 млн руб. за сведения о подозреваемом в этом убийстве. Силовики публиковали фоторобот предполагаемого убийцы двух человек.