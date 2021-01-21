Челябинский губернатор уволил из правительства видного чиновника

Глава Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Николая Мустаева. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Действительно, Мустаев в правительстве больше не работает. Он уволился с 12 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
В правительстве региона выходец из Магнитогорска Мустаев появился в январе 2015 года. До этого он служил в правоохранительных органах. В управлении делами он курировал вопросы охраны и пропускного режима, эксплуатации административных зданий и их инженерно-технического обеспечения.
На прошлой неделе Текслер принял на работу заместителя управляющего делами Егора Козлова вместо уволенного Александра Рукавишникова. Козлов будет отвечать за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. В управлении делами не заполнена также ставка первого зама, освободившаяся после увольнения Андрея Боброва.
Прежнего управделами Евгения Алексеева в июле 2020 года заменили на сослуживца губернатора Романа Менжинского. Алексеев получил пост директора ООО «Протокол», отвечающего за правительственную гостиницу «Визит».
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