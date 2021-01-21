21 января 2021
20 января 2021

Челябинский губернатор уволил из правительства видного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
Николай Мустаев покинул пост заместителя управделами губернатора и правительства Челябинской области (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Николая Мустаева. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Действительно, Мустаев в правительстве больше не работает. Он уволился с 12 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В правительстве региона выходец из Магнитогорска Мустаев появился в январе 2015 года. До этого он служил в правоохранительных органах. В управлении делами он курировал вопросы охраны и пропускного режима, эксплуатации административных зданий и их инженерно-технического обеспечения.

На прошлой неделе Текслер принял на работу заместителя управляющего делами Егора Козлова вместо уволенного Александра Рукавишникова. Козлов будет отвечать за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. В управлении делами не заполнена также ставка первого зама, освободившаяся после увольнения Андрея Боброва.

Прежнего управделами Евгения Алексеева в июле 2020 года заменили на сослуживца губернатора Романа Менжинского. Алексеев получил пост директора ООО «Протокол», отвечающего за правительственную гостиницу «Визит».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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