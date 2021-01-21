Санкции против РФ ужесточат — дистанционное обучение вернется — цены на хлеб зафиксируют — в РФ введут электронные паспорта — Любовь Соболь задержали — солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову вынесли приговор. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21 января — в обзоре URA.RU:
Европа ужесточит санкции против РФ из-за Навального
- Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела блогера Алексея Навального. От европейских лидеров потребовали помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции против России.
Школьники могут вернуться на дистант
- Школьники могут вернуться на дистанционное обучение в 2021 году, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его мнению, новый рост заболеваемости коронавирусом вполне возможен.
Правительство заморозит цены на хлеб и муку
- Власти России выделят порядка 4,5 млрд рублей для реализации программы сдерживания цен на муку и хлеб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Названа прибавка к пенсиям в 2021 году
- Средняя прибавка к выплатам неработающих пенсионерам в этом году составила около 6,3%, или 1 039 рублей. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин. По его словам, данная прибавка затрагивает около 32 миллионов неработающих пенсионеров.
Миллер может уйти с поста главы «Газпрома»?
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер может уйти в отставку 22 или 23 января. По мнению журналистов, увольнение Миллера связано со срывом проекта «Северный поток-2».
Любовь Соболь задержана
- Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим.ред.) Любовь Соболь задержана в Москве за призывы выйти на несанкционированный митинг. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
В России появятся электронные паспорта
- К концу 2021 года в России начнут вводить электронные паспорта. Первыми они появятся в Москве. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
Квартиры россиян будут проверять
- Жилищная инспекция будет проверять квартир россиян на предмет перепланировки. В случае выявления нарушений дело может дойти до суда. Также владельцев незарегистрированных перепланировок могут оштрафовать. Лишиться денег можно будет даже за снятую кухонную дверь. В случае, если владелец квартиры не вернул жилье к прежнему виду, его вообще могут лишить недвижимости.
Путин поручил победить безработицу
- Российский президент Владимир Путин поручил до конца этого года победить безработицу. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что в последнее время безработица снижается. После максимума в 6,4% в августе она снизилась до 6,1% в ноябре. Но этот показатель все равно слишком высокий, заявил Путин.
Части российским водителям отменят транспортный налог
- В России могут отменить транспортный налог для владельцев экологически чистого транспорта, использующего газ и газовые смеси. Соответствующую меру прорабатывает Минэкономразвития.
Шамсутдинову назначили наказание
- Тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, приговорили к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники погибших солдат требуют пересмотреть приговор, который вынес ему суд. Потерпевшие хотят пожизненного наказания для осужденного. В Госдуме URA.RU также заявили, что стрелок Шамсутдинов заслуживает более жесткого наказания.
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