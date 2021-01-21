Самое важное в России и в мире на 21 января. Пенсии увеличили, цены на хлеб заморозят, санкции против РФ ужесточат

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что власти направят деньги для поддержки предприятий Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Санкции против РФ ужесточат — дистанционное обучение вернется — цены на хлеб зафиксируют — в РФ введут электронные паспорта — Любовь Соболь задержали — солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову вынесли приговор. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21 января — в обзоре URA.RU:

Европа ужесточит санкции против РФ из-за Навального

  • Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела блогера Алексея Навального. От европейских лидеров потребовали помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции против России.

Школьники могут вернуться на дистант

  • Школьники могут вернуться на дистанционное обучение в 2021 году, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его мнению, новый рост заболеваемости коронавирусом вполне возможен.

Правительство заморозит цены на хлеб и муку

  • Власти России выделят порядка 4,5 млрд рублей для реализации программы сдерживания цен на муку и хлеб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Названа прибавка к пенсиям в 2021 году

  • Средняя прибавка к выплатам неработающих пенсионерам в этом году составила около 6,3%, или 1 039 рублей. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин. По его словам, данная прибавка затрагивает около 32 миллионов неработающих пенсионеров.

Миллер может уйти с поста главы «Газпрома»?

Любовь Соболь задержана

  • Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим.ред.) Любовь Соболь задержана в Москве за призывы выйти на несанкционированный митинг. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

В России появятся электронные паспорта

  • К концу 2021 года в России начнут вводить электронные паспорта. Первыми они появятся в Москве. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Квартиры россиян будут проверять

  • Жилищная инспекция будет проверять квартир россиян на предмет перепланировки. В случае выявления нарушений дело может дойти до суда. Также владельцев незарегистрированных перепланировок могут оштрафовать. Лишиться денег можно будет даже за снятую кухонную дверь. В случае, если владелец квартиры не вернул жилье к прежнему виду, его вообще могут лишить недвижимости.

Путин поручил победить безработицу

  • Российский президент Владимир Путин поручил до конца этого года победить безработицу. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что в последнее время безработица снижается. После максимума в 6,4% в августе она снизилась до 6,1% в ноябре. Но этот показатель все равно слишком высокий, заявил Путин.

Части российским водителям отменят транспортный налог

  • В России могут отменить транспортный налог для владельцев экологически чистого транспорта, использующего газ и газовые смеси. Соответствующую меру прорабатывает Минэкономразвития.

Шамсутдинову назначили наказание

  • Тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, приговорили к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Родственники погибших солдат требуют пересмотреть приговор, который вынес ему суд. Потерпевшие хотят пожизненного наказания для осужденного. В Госдуме URA.RU также заявили, что стрелок Шамсутдинов заслуживает более жесткого наказания.

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