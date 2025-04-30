Мишустин дал старт строительству нового моста на границе с Северной Кореей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал официальный старт строительству нового автомобильного моста через реку Туманную на границе с Северной Кореей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Мишустин дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную, которая разделяет Россию и Северную Корею», — пишет «Российская газета», ссылаясь на комментарий пресс-службы. Открытие моста запланировано через 1,5 года.
По словам главы кабмина, проект имеет важное символическое значение для развития отношений между Москвой и Пхеньяном. Мишустин также отметил, что открытие моста увеличит число поездок и встреч, которые будут способствовать обмену новыми впечатлениями, а также знакомству с историей и традициями другого народа.
В настоящее время единственным транспортным маршрутом между Россией и КНДР остается железнодорожный «Мост дружбы», однако его пропускной способности недостаточно для растущих потребностей двух стран. Новый мост, по словам премьера, будет иметь особое значение для Дальневосточного федерального округа и, в первую очередь, для Приморского края. С его запуском ожидается активное развитие транспортной и логистической инфраструктуры региона, а также появление дополнительных возможностей для местных предприятий и жителей.
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