В Перми пассажир автобуса устроил драку с кондуктором из-за маски

В Перми за неделю в общественном транспорте дважды подрались кондуктор и пассажиры из-за отсутствия маски. Информацию разместил на своей странице «Вконтакте» перевозчик «Автомиг-Пермь».
«24 января в 19:50 вновь повторился инцидент с избиением кондуктора. Печально, что избиение кондукторов на просьбу надеть маску стало происходить периодически», — отмечает «Автомиг-Пермь». Днем ранее кондуктор этого же перевозчика был избит пассажиром за отказ надеть маску в автобусе. «Пассажир долго готовился, специально вставал рядом с кондуктором, чтобы его ударить, ударил, а потом выбежал», — пояснил перевозчик.
В октябре 2020 года краевые власти обязали пермяков соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Нарушителям грозят административные штрафы. Однако некоторых жителей это не останавливает. Так, в октябре прошлого года пассажир автобуса ударил кондуктора-женщину за то, что она попросила его надеть маску.
URA.RU также писало про школьника, которого кондуктор высадила из автобуса на мороз за то, что у ребенка не оказалось с собой защитной маски. До дома ему пришлось идти пешком несколько кварталов.
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