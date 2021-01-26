26 января 2021
25 января 2021

В Перми пассажир автобуса устроил драку с кондуктором из-за маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, трамвай, объявление вход без масок запрещен
За неделю это уже вторая драка в пермских автобусах из-за защитной маски Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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В Перми за неделю в общественном транспорте дважды подрались кондуктор и пассажиры из-за отсутствия маски. Информацию разместил на своей странице «Вконтакте» перевозчик «Автомиг-Пермь».

«24 января в 19:50 вновь повторился инцидент с избиением кондуктора. Печально, что избиение кондукторов на просьбу надеть маску стало происходить периодически», — отмечает «Автомиг-Пермь». Днем ранее кондуктор этого же перевозчика был избит пассажиром за отказ надеть маску в автобусе. «Пассажир долго готовился, специально вставал рядом с кондуктором, чтобы его ударить, ударил, а потом выбежал», — пояснил перевозчик.

В октябре 2020 года краевые власти обязали пермяков соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Нарушителям грозят административные штрафы. Однако некоторых жителей это не останавливает. Так, в октябре прошлого года пассажир автобуса ударил кондуктора-женщину за то, что она попросила его надеть маску.

URA.RU также писало про школьника, которого кондуктор высадила из автобуса на мороз за то, что у ребенка не оказалось с собой защитной маски. До дома ему пришлось идти пешком несколько кварталов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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