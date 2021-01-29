В Минздраве ожидают спада заболеваемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 января, — 420-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 336-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано свыше 102 миллиона случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, далее следуют Индия и Бразилия. Россия по-прежнему занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Производитель «Спутника V» выпустит новую однокомпонентную вакцину Sputnik Light для тех стран, где наблюдается высокая смертность от коронавируса. Эффективность анонсированного препарата не уточняется. Тем временем Украина отказалась от регистрации российской вакцины в особом ускоренном порядке регистрации.

Вирусолог Николай Малышев призвал студентов сделать прививку от коронавируса, чтобы больше не возвращаться к дистанционному обучению. Власти Москвы полагают, что после прививки пациенты смогут сдавать плазму для больных COVID.

Евросоюз запретил экспорт за пределы объединения вакцин от коронавируса от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о закупке, без разрешения стран — членов альянса. ВОЗ обеспокоена этим решением.

Коронавирус в России и в мире

В России суточная смертность пошла на спад. Жертвами стали чуть более 500 человек. Зафиксировано около 20 тысяч новых случаев инфекции. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что к концу зимы заболеваемость в стране пойдет на спад. Февраль — март будут переломными. Однако некоторые вирусологи с ним не согласны. Они ожидают новых вспышек. Виной всему — весенний авитаминоз.

От коронавируса скончался легендарный российский актер, Народный артист СССР Василий Лановой. Демограф РАНХиГС пришел к выводу, что пандемия в РФ унесла жизни 200 тысяч человек из-за отсутствия нормального локдауна.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в мире 570 976 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 15 716 пациентов с COVID-19. Несмотря на это, Грузия с 1 февраля восстанавливает регулярное авиасообщение с внешним миром, которое было прервано с марта 2020 года. При этом в страну будут пускать только граждан с прививками от COVID или тестом ПЦР.

Что говорят врачи и ученые

Ученые пришли к выводу, что дефицит витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.

Эксперты заявили о росте числа мутаций коронавируса по мере вакцинации населения от COVID-19. Выявлено свыше 12 тысяч мутаций. Сейчас ученые пристально наблюдают за распространением вызывающего опасения «британским» штаммом, так как его заразность на 70 процентов превосходит изначальный вирус.