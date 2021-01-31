Завод-банкрот в Перми накопил миллионные долги

Предприятие задолжало за аренду земли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский завод имени Дзержинского (ЗиД) обязали выплатить многомилионный долг за аренду земельных участков, которые арендует предприятие. С иском о взыскании с завода задолженности в Арбитражный суд края обратилось территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Пермского крае (Росимущество). Информация отражена на сайте суда.

«Взыскать с ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“ в пользу территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Пермского крае задолженность в сумме 54 324 295 рублей 50 копеек», — отмечается в решении Арбитражного суда края. Указано, что истец задолжал за аренду сразу за нескольких земельных участков, самый крупный из них (свыше 35 тысяч квадратных метров) расположен в Свердловском районе Перми на улице Козьмы Минина, 2а.

Пермское управление Росимущества требовало взыскать с завода 57 214 249 рублей, в том числе размер основного долга (44 807 944 рубля) и неустойки (12 406 305). Однако суд пересчитал размер неустойки и уменьшил сумму взыскания.

Получить оперативный комментарий на ЗиД не удалось, в приемной директора предприятия Александра Гольца на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Завод имени Дзержинского несколько лет находится в процедуре банкротства. Имущество предприятия выставлено на торги из-за долгов.