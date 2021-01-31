За пост главы Соликамска решили бороться 11 кандидатов

Срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатов завершился 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конкурс по отбору кандидатов на должность главы Соликамск (Пермский край) заявились 11 человек. Информация опубликована на сайте гордумы Соликамска. Срок подачи документов на конкурс истек 1 февраля.

«В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа документы подали 11 кандидатов», — указано на сайте представительного органа. Отмечается, что документы подали действующий мэр города Алексей Федотов, замглавы администрации города Вадим Черенков.

В числе других кандидатов значатся президент компании «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков, сотрудник Соликамского автодорожно-промышленного колледжа Илья Мальцев, директор муниципального предприятия «Городское хозяйство» Евгений Краузе, начальник финуправления мэрии Соликамска Игорь Савинов, тренер ООО «Спорт Тур» Владислав Сидоров, начальник одного из структурных подразделений «Уралкалия» Евгений Самоуков, менеджер БК «Калий-Баскет» Алексей Пегушин, а также безработные Дмитрий Мельчаков и Евгений Гааг.

Конкурс по выбору главы Соликамского городского округа назначен на 16 февраля. Сейчас мэром городского округа является Федотов. Ранее депутаты гордумы приняли решение наградить главу Соликамска, который вскоре покинет свой пост, памятной медалью.