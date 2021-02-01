Над Екатеринбургом вновь зажглось зеленое «Око Сбербанка»

На замену светящейся эмблемы на центральном здании Уральского банка Сбербанка потребовалось чуть более месяца

Новый логотип Сбера на здании Уральского банка Сбербанка (Куйбышева, 67) вновь засиял над Екатеринбургом. Символ заменили в связи с ребрендингом кредитной организации.

«Плановые работы закончены», — прокомментировал руководитель пресс-службы учреждения Максим Кассандров. Как писало URA.RU, прошлый логотип полностью сняли 26 декабря 2020 года, а каркас нового начали монтировать в новогодние праздники. Прошлый логотип Сбербанка, бело-зеленый круг с галками, появился более 10 лет назад. Жители находящихся по соседству зданий прозвали его «зловещим оком» или «оком Сбербанка». С 2012 года свет от эмблемы мешал спать горожанам по ночам.

Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года. По данным экспертов, стоимость ребрендинга могла составить примерно 100-300 млн долларов.