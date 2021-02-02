Пермские мошенники получили от страховщиков 1,5 млн рублей

Группа автоподставщиков два года инсценировала ДТП Фото: Анна Андреева © URA.RU

В Пермском крае автоподставщики незаконно получили от крупных страховых компаний 1,5 млн рублей за инсценированные ДТП. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. В состав преступной группы входили 9 человек, у каждого из них были свои «роли»: организаторы автоподстав, водители и аварийный комиссар.

«Оформив фиктивные документы по факту ДТП, водители обращались в правоохранительные органы для регистрации факта происшествия, а затем направляли их в страховые компании с целью возмещения причиненного ущерба. Потерпевшими по данному уголовному делу явились 2 крупные российские страховые компании, которым причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей», — информирует прокуратура Прикамья.

Преступная группа действовала на территории региона в 2018—2019 годах. Ее участники обвиняются в мошенничестве в сфере страхования (ч. ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ). В ближайшее время уголовное дело в отношении автоподставщиков будет передано в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.