На севере Пермского края жители почти месяц остаются без тепла

Проблемы с теплоснабжением в Красновишерске до сих пор не решены Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Красновишерске (Пермский край) местные власти почти месяц не могут решить проблему с теплоснабжением жилых домов. Сейчас из-за проблем с котельной без подачи тепла остаются дома в частном секторе, где проживают 80 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства края.

«В зоне теплоснабжения котельной № 6 17 частных (деревянных) жилых домов, в которых [проживают] 80 человек. В 12 квартирах имеется печное отопление, остальные жители обеспечены электрообогревателями», — пояснили в министерстве ЖКХ. Получить оперативный комментарий в администрации Красновишерска, а также в ООО «Теплосети», ответственном за подачу тепла в дома, не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

На сайте мэрии отмечается, что сейчас в котельной № 6 ведутся ремонтные работы. Когда подача тепла возобновится в полном объеме, в городской управе не уточняют. Перебои с подачей тепла в дома Красновишерска начались в середине января из-за сбоя в работе котельных.

По факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее глава Красновишерска Евгений Верещагин озвучил URA.RU три возможные причины коммунального коллапса в городе.