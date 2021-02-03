В Перми из-за карантина перестали выдавать направления на ЭКО

Из-за высокой заболеваемости COVID женщинам рекомендуют ЭКО в Пермском крае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницы Пермского края не могут получить направления на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в соседние регионы из-за высокой заболеваемости COVID. О проблеме сообщила на своей странице в Instagram гинеколог одной из клиник репродуктивной медицины в Екатеринбурге Елена Маясина.

«Я знаю, что у вас в [Перми] сейчас проблема — не выдают направления на [ЭКО] в другие регионы, в частности Екатеринбург, потому что у нас выше заболеваемость [COVID]», — сказала Маясина. Она добавила, что в Перми «создается инициативная группа пациентов» для решения данной проблемы. На запрос, направленный URA.RU в мессенджере, Маясина не ответила.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 3 февраля в Екатеринбурге было выявлено 334 случая заражения COVID-19, тогда как в Пермском крае за сутки выявили 279 заболевших. В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что ограничить передвижение пациентов из-за высокой заболеваемости коронавирусом рекомендовал Минздрав РФ.

«Да, есть рекомендация Минздрава РФ о том, что необходимо ограничить передвижение [пациентов] в связи со сложной эпидобстановкой в другие регионы, и, если помощь возможно оказать на территории субъекта, то необходимо это делать на территории субъекта», — заявила консультант отдела службы родовспоможения минздрава Прикамья Екатерина Данченкова. Она уточнила, что распоряжение федерального ведомства поступило в начале декабря.

Ограничение на выдачу направлений по программе ЭКО не привело к очередям, отметила Данченкова. По ее словам, минздрав никому не отказывает в выдаче направлений в другие регионы: «Мы говорим, что выдадим, но чуть позже». Сейчас, добавила Данченкова, порядка 70% направлений уже выданы.