Александр Головин оформил первый хет-трик в чемпионате Франции

Александр Головин забил три мяча и оформил ассист Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин выдал один из своих лучших матчей за французскую команду. Он поучаствовал во всех четырех голах монегасков — забил три мяча и оформил ассист на своего одноклубника Кевина Фолланда.

В матче, завершившимся со счетом 4:3 в пользу «Монако», Головин отметился мячами на 3, 12 и 62 минутах, говорится в трансляции «Спорт Экспресс». Кроме того, на 77 минуте встречи россиянин ассистировал своему одноклубнику Кевину Фолланду в четвертом голе. Этот хет-трик стал первым в карьере Головина за французский клуб.

Полузащитник Александр Головин начал свою профессиональную карьеру в 2013 году в московском футбольном клубе ЦСКА. В 2018 году он перешел клуб чемпионата Франции «Монако».