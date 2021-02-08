Пиарщик мэра Екатеринбурга уходит к Высокинскому

Анатолий Карманов (справа) выступал от имени Александра Высокинского в СМИ с мая 2020-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анатолий Карманов, пресс-секретарь врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова (который 9 февраля избавится от приставки «и.о.»), в ближайшее время покинет горадминистрацию, сообщил источник URA.RU в мэрии. По словам собеседника агентства, Карманов перейдет в команду экс-мэра, а ныне первого замгубернатора Александра Высокинского.

«Карманов работает в горадминистрации до конца недели. Скорее всего, Высокинский заберет его к себе (советником или помощником), хотя на определенном этапе переговоров были трудности», — поделился инсайдер. Кто займет место Карманова в горадминистрации, пока неизвестно.

Сам Карманов в разговоре с URA.RU прокомментировал информацию об уходе из мэрии обтекаемо: «Преждевременно говорить о чем-либо. Некоторые вещи любят тишину, особенно когда речь идет о принятии решений». Он был назначен пресс-секретарем мэра Екатеринбурга в мае 2020 года, когда этот пост занимал Высокинский, ушедший в отставку 22 декабря.

Перестановки в медиаблоке мэрии, связанные со сменой власти в городе, начались после Нового года — с отставки вице-мэра по СМИ Екатерины Куземки. Ее место 1 февраля занял гендиректор «Коммерсант-Урала» Сергей Плахотин, близкий к Орлову.