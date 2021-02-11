IT-эксперт рассказал, зачем хакерам наши контакты в смартфонах

Хакеры охотятся не только за нашими банковскими данными, они могут использовать в своих интересах даже адресные книги в смартфонах. Используя эту информацию, кибермошенник сможет подменить номер звонящего или выслать от вашего имени сообщение вашим знакомым. Об этом рассказал глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадется на удочку мошенника. Поэтому попадание базовой информации, вроде номера телефона из адресной книги, может иметь неприятные последствия», — приводит слова эксперта радио Sputnik.
Дело в том, говорит Ульянов, что большинство людей, устанавливая мобильные приложения, дают им полный доступ к данным телефона, в том числе и к телефонной книжке. Чаще всего разработчики используют это в коммерческих целях, для сбора информации, но иногда этим могут воспользоваться хакеры.
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