В союзе туриндустрии оценили возможность снятия карантина в Крыму

Юрий Барзыкин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Крыму улучшается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время туристического сезона в Крыму не ожидается вспышек коронавируса, несмотря на снятие ограничений, введенных в начале пандемии. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Снятие ограничений в Крыму никому не грозит, потому что ограничения снимаются только с массовых мероприятий. На туристах это никак не скажется», — уверен Барзыкин. По его словам, если сохранится текущая ситуация с коронавирусом, то туристический сезон в Крыму начнется без вспышек коронавируса.

Барзыкин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в РФ стремительно улучшается. Когда появятся основания, в России снимут масочный режим, добавил он.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подтвердил, что в снятии коронавирусных ограничений в Крыму нет никакой опасности. «Ничего плохого не будет, потому что темпы вакцинации в России увеличиваются», — рассказал вирусолог.

Он отметил, что снятие ограничений в Крыму будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. «Необдуманных мер приниматься не будет», — уверен Альтштейн.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 1 марта в регионе снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что это будет возможно, если эпидемиологическая ситуация в Крыму не будет ухудшаться.